أصول «دبي للاستثمارات الحكومية» تتخطى التريليون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الأربعاء، عن تسجيل إيرادات في 2019 بنحو 228 مليار درهم، وأرباح صافية بقيمة 25 مليار درهم.

وبلغت الإيرادات 228 مليار درهم، بانخفاض نسبته 1.9%، مع انخفاض في عائدات النفط والغاز، وانخفاض جزئي في دخل النقل، ويعكسه ارتفاع في دخل الخدمات المصرفية والمالية، وفي قطاعات أخرى. وتشمل الخدمات المصرفية والمالية دينيزبنك، الاستحواذ الجديد لبنك الإمارات دبي الوطني.

وارتفع صافي الربح بنسبة 16.9% عن العام السابق إلى 25 مليار درهم، ويشمل ذلك المساهمة القياسية من الخدمات المصرفية والمالية، وأداء قوياً من النقل. وقد قابل هذه الزيادات انخفاض المساهمات من النفط والغاز، وإنتاج الألمنيوم. واستفادت نتائج الخدمات المصرفية والمالية من مكاسب بقيمة 4.4 مليار درهم إماراتي، للتخلص الجزئي من نتورك انترناشيونال القابضة «بي إل سي»، وقياس القيمة العادلة لحصتها المتبقية.

وبلغ صافي الربح المنسوب إلى حاملي أسهم المؤسسة إلى 18 مليار درهم، بزيادة قدرها 10.7% مقارنة بالعام السابق.

وارتفعت الأصول إلى مستوى قياسي بلغت 1,121.3 مليار درهم، وهي زيادة بنسبة 27.5% مقارنة بنهاية عام 2018، في حين بلغت المديونيات 869.7 مليار درهم بزيادة نسبتها 35.6%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الاستحواذ على دينيزبنك، واستمرار نمو الأعمال، وكذلك اعتماد المعيار الدولي الجديد لإعداد التقارير المالية رقم 16 - قواعد محاسبة الإيجار.

وارتفعت حصة المجموعة من حقوق المساهمين بنسبة 3.5% لتصل إلى 204.6 مليار درهم مقارنة بنهاية عام 2018، على الرغم من إجراء تعديل لمرة واحدة بقيمة 9.7 مليار درهم في ما يتعلق باعتماد معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم 16.

وقال محمد إبراهيم الشيباني، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية: «في عام 2019 حققت المؤسسة أداء قوياً للغاية نظراً للتحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، وتأثيرها في أعمالنا. ويعد تنوع أنشطتنا ومرونتها في الأسواق المتقلبة عاملين مساهمين مهمين عندما يتعلق الأمر بتقديم أداء متسق على أساس سنوي. علاوة على ذلك، يعكس المستوى القياسي للأصول الذي وصلت إليه المؤسسة، والذي يتجاوز بكثير تريليون درهم، النمو المستمر الذي حققته أعمالنا الرئيسية بمرور الوقت وحجم عملياتها. وفي عام 2020، مع الاضطرابات الكبيرة الناشئة في أعقاب أزمة (كوفيد-19)، نركز على تعديل عملياتنا للحفاظ على قدرتها على العمل بشكل تنافسي عندما تنحسر الأزمة الصحية. وما زلنا واثقين من أن المؤسسة يمكن أن تحقق عوائد مستدامة على المدى الطويل من أجل ازدهار دبي»