شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع حاد في أرباح أكبر مُصنع للكمبيوتر الشخصي في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مجموعة لينوفو الصينية، أكبر مُصنع للكمبيوتر الشخصي في العالم، ربحا فصليا فاق التوقعات الأربعاء وقالت إنها قد تستفيد من «الوضع الطبيعي الجديد» المتمثل في العمل من المنزل.

انخفض صافي ربح لينوفو 64 بالمئة بالربع الرابع المنتهي في مارس آذار إلى 43 مليون دولار بسبب التعطيلات الناجمة عن كوفيد-19، لكنه تجاوز متوسط تقديرات سبعة محللين كان يبلغ 7.49 مليون دولار، بحسب بيانات رفينيتيف.

وانخفضت الإيرادات 9.7% إلى 10.6 مليار دولار.

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