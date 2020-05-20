ساويرس يتوقع وصول سعر برميل النفط إلى 100 دولار ويوضح الأسباب

وأوضح الملياردير المصري أن عوامل العرض والطلب في السوق النفطية سوف تتسبب في رفع السعر، متوقعا حدوث شح في معروض النفط مع عودة فتح اقتصادات العالم.
وأضاف، خلال لقاء مع قناة "أر تي": "هناك طريقتان لاستخراج النفط وهما الصخري، الذي تبلغ كلفة استخراجه 40 دولارا للبرميل والتي توقفت أنشطته بشكل كامل في ظل هبوط الأسعار، والنفط التقليدي، الذي تبلغ كلفة استخراجه 30 دولارا، وهذا النفط شهد أيضا تراجعا في أنشطة الاستخراج".
وتابع: "لكن مع تعافي الأنشطة الاقتصادية وإعادة فتح الاقتصادات سينمو الطلب على النفط، في حين سيكون المعروض من الخام محدودا، وتحديدا سيكون معروض النفط دون مستوى الطلب، ما سيدفع أسعار النفط للارتفاع".
كما لفت إلى أن أزمة كورونا ساهمت في تراجع الطلب على النفط في ظل توقف الأنشطة الاقتصادية بسبب إجراءات العزل.
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