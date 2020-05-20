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وأشار إلى أنه "عندما تم الإعلان أمس عن جملة من الخطوات الهامة وتمت بلورة موقف في مقدمتها تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني بالتخلص من الاتفاقات مع الاحتلال من ضمنها سحب الاعتراف بالاحتلال حتى يعترف بدولة فلسطين، والأمر الثاني هو التوقيع على كل المعاهدات الدولية التي لم يتم التوقيع عليها، والأمر الثالث يتعلق بتدخل المجتمع الدولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية".
كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن أن منظمة التحرير الفلسطينية التي وقعت على اتفاق سلام مؤقت مع إسرائيل عام 1993 في حل من هذا الاتفاق ردا على إعلان إسرائيل مخططات لضم أراض من الضفة الغربية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية: يجب أن يكون هناك رد جذري لما تقوم به إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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