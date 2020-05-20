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مصر... إصابة زوجة محافظ الدقهلية بفيروس كورونا

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وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن التحاليل الخاصة بالمخالطين من أسرة أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أكدت إصابة زوجته بفيروس بينما جاءت نتيجة والدته وابنتيه سلبية للفيروس.

© AP Photo / Charles Krupa

كانت قافلة من فريق الترصد بالطب الوقائي توجهت من محافظة الدقهلية لمنزل المحافظ بالقاهرة لأخذ مسحات من المخالطين له من أسرته، وتم أخذ 4 عينات من زوجته وابنتيه ووالدته، وجاءت ثلاث نتائج سلبية بينما جاءت نتيجة زوجته إيجابية للفيروس.

وكان الديوان العام لمحافظة الدقهلية قد أعلن، مساء الاثنين، إصابة المحافظ أيمن مختار بفيروس كورونا المستجد ونقله إلى مستشفى العزل.

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وأعلن هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية نقل المحافظ  أيمن مختار إلى مستشفى العزل، بعد التأكد من إيجابية التحاليل التي أجريت له، وثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال نائب المحافظ، في تصريح مقتضب لموقع "مصراوي": "رغم أنني المتحدث باسم المحافظة إلا أن هذا الأمر جلل ولا أستطيع أن أدلي بتفاصيل أكثر".

وأشار إلى أنه "سيتوجه إلى مستشفى المنصورة الدولي، لبيان الإجراءات المتبعة سواء بالعزل أو انتظار نتائج تحاليله الخاصة، لأنه كان يتعامل مع المحافظ بشكل مباشر".

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