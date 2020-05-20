عون: المساعدة الدولية يجب أن تكون بمستوى ضرر لبنان منذ الحرب السورية

وأشار الرئيس عون إلى أن المساعدة الدولية يجب أن تكون بمستوى الضرر الذي لحق بلبنان منذ اندلاع الحرب السورية حتى اليوم.

وتابع "من غير الجائز أن يستمر لبنان في تحمل نتائج هذه الحرب على النحو الذي أرهق كل قطاعاته".

​وأضاف "انتهاكات إسرائيل المستمرة هي انتهاك للقرار 1701 الذي يتمسك لبنان بتطبيقه".