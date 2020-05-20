شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة الكويتية": تسجيل 3 وفيات و804 صابات جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 3 وفيات و804 إصابة جديدة بفيروس كورونا، موضحة أن حالات الإصابة بالفيروس داخل البلاد وصلت إلى 17568.

وأوضح خلال مؤتمر صحفى، خروج 1034 شخصا من مراكز الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الـ 3 أيام الأخيرة.

يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه حول العالم رغم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها العديد من البلدان، وتخطت أعداد الاصابة بهذا الفيروس حاجز الـ 5 ملايين حالة، وفيما تقترب حالة الشفاء من 2 مليون.

وأعلنت الصين "بورة تفشى كورونا"، تسجيل 5 حالات إصابة جديدة ببسبب فيروس كورونا ولا وفيات، وفى ألمانيا أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 83 حالة وفاة جديدة و797 إصابة جديدة.

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وفيما أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأربعاء عن تسجيل 135 وفاة و8764 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتصبح الحصيلة الإجمالية 308705 إصابة و2972 وفاة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن تصدر الولايات المتحدة قائمة أكبر عدد من الإصابات المؤكدة جراء فيروس كورونا المستجد في العالم بمثابة "وسام شرف".

يذكر أن فيروس كورونا المستجد قد ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضى، فى مدينة ووهان الصينية ومنها انتقل إلى كافة دول العالم، وتواصل الجهات المعنية فى مختلف أنحاء العالم جهودها من أجل التوصل إلى علاج أو لقاح فعال ضد هذا الفيروس فى أقرب وقت ممكن.