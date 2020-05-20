شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمة العربية للطيران تناقش تداعيات كورونا علي النقل الجوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت المنظمة العربية للطيران المدني برئاسة المهندس عبدالنبي منار، مدير عام المنظمة، بمشاركة ممثلين عن قطاع الطيران المدني المصري، أول اجتماعات لجنة النقل الجوي الـ 43، وذلك عبر تقنية الفيديوكونفراس، لمناقشة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على قطاع النقل الجوي العربي.

وأكد عبدالنبي منار، بحسب بيان الأربعاء، أهمية دور اللجنة في ظل ظروف جائحة كورونا التى أثرت تأثيرا سلبيا على الاقتصاد العالمي وبصفة خاصة قطاع النقل الجوي، الأمر الذي يتطلب مزيدًا من الجهد من أجل وضع أطر جديدة في مجال سياسات النقل الجوي، لما بعد مرحلة التعافي من آثار هذة الجائحة .

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وشارك في الاجتماعات ممثلو كل من المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان ، جمهورية العراق ،جمهورية السودان ،دولة الكويت ،وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، كما حضر ممثلون عن كل من المملكة الأردنية واليمن وكل من الاتحاد الدولى للنقل الجوي؛ والاتحاد العربى للنقل الجوي بصفة مراقب.

يذكر أن اجتماعات لجنة النقل الجوي، التي افتتحها مدير عام المنظمة المهندس عبدالنبي منار، وشارك فيها خالد عنتر خبير النقل الجوي بالمنظمة، ناقشت في اجتماعها الثالث والأربعين، عدة موضوعات أهمها تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي والعربي وقطاع الطيران المدنى فى العالم العربى وكيفية التعافي من التاثير السلبى لهذه الجائحة و السياسات فى مجال الطيران المدني التى يجب اتباعها ما بعد التعافى وإعادة تشغيل قطاع الطيران.