شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين بالفيروس فى عموم لبنان إلى 961 حالة، ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بى سى آر) التى أجريت فى المستشفيات الجامعية اللبنانية، والمختبرات الخاصة المعتمدة، ومطار رفيق الحريرى الدولى (مطار بيروت).
وذكرت الوزارة – فى بيان اليوم - أن عدد الفحوصات المخبرية، التى أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس، بلغ 1353 فحصا للمقيمين داخل لبنان و 290 فحصا للبنانيين العائدين من الخارج فى رحلات الإجلاء الجوية الاستثنائية.
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