شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الجيش اللبنانى يعتذر عن اعتداء ضباط باللكمات على طبيب خلال أداء عمله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت قيادة الجيش اللبنانى، بيانا تعتذر فيه عن قيام عناصر من العسكريين بالاعتداء على طبيب فى مستشفى دار الشفاء فى طرابلس، مؤكدا أن ما قام به هؤلاء العسكريين هو عمل فردى ولا يمثل المؤسسة وأخلاقها ومبادئها، مشيرة إلى أنه تم توقيفهما وفتح تحقيق بالحادثة.

وجاء فى بيان الجيش اللبنانى، الذى نشره عبر حسابه على تويتر: "تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يتضمن تعرّض طبيب لاعتداء من قبل عسكريين فى إحدى المستشفيات، إنّ قيادة الجيش إذ تأسف لما حصل تؤكّد أن ما قام به هؤلاء العسكريَّين هو عمل فردى لا يمثّل المؤسسة وأخلاقياتها ومبادئها".





وأشارت القيادة إلى أنها قد اتخذت على الفور إجراءات بحق العسكريَّين اللذَين أقدما على التعرض للطبيب وتم توقيفهما وفتح تحقيق بالحادثة، وتؤكّد قيادة الجيش احترامها الشديد للجسم الطبى وتقديرها لرسالته الإنسانية السامية ورفضها أى تعرّض لطاقمه تحت أى سبب أو ذريعة.

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من جانبها، قالت زينة عكر، وزير الدفاع اللبنانية، عبر حسابها على تويتر: "نحن لا نقبل أبدًا أن يُعتدى على كرامة أى مواطن، فكيف على كرامة طبيب فى وقت خدمته فى مستشفى، طالبت باتخاذ الاجراءات التأديبية اللازمة لحفظ كرامة الطبيب والمستشفى وعدم تكرار حوادث كهذه تحت أى ظرف".





وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى لبنان، تداولوا فيديو يظهر فيه اعتداء عسكريين على طبيب أثناء تأدية عمله فى مستشفى الشفاء فى طرابلس، بعد أن رفض السماح لهم بالتحقيق مع مصاب بطلق نارى، قبل الانتهاء من تقديم الإسعافات الأولية له لأن حياته فى خطر.

وأظهر الفيديو المتداول، قيام أحد عناصر الجيش، بتوجيه عدة لكمات على وجه الطبيب، أمام زملائه والعاملين فى المستشفى.



