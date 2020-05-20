رويترز: السعودية تتخطى العراق كأكبر مورد نفط للهند في أبريل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات من مصادر أن السعودية حلت محل العراق كأكبر مورد للنفط الخام إلى الهند في أبريل نيسان إذ جذبت تخفيضات حادة على أسعار الخامات السعودية شركات التكرير بثالث أكبر اقتصاد في آسيا.

وطلبت شركات التكرير في الهند، ثالث أكبر مستورد للخام في العالم، كميات أكبر من أرامكو السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أبريل نيسان. كان البلدان رفعا إنتاجهما وخفضا الأسعار الشهر الماضي. بلغ إجمالي واردات الهند في الشهر الماضي 4.63 مليون برميل يوميا، بزيادة خمسة بالمئة عن مارس آذار، لكن بانخفاض 4.1 بالمئة عن أبريل نيسان 2019، وفقا للبيانات. Advertisements وقلصت شركات التكرير الهندية أنشطة معالجة الخام الشهر الماضي مع انخفاض الطلب إلى أقل مستوياته منذ 2007 بسبب إجراءات العزل في أنحاء البلد لاحتواء تفشي فيروس كورونا. واحتلت الإمارات المركز الثالث بين الموردين.

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