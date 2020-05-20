شكرا لقرائتكم خبر عن بالكمامة .. الرئيس اللبنانى يبحث مع منسق الأمم المتحدة أخر تطورات القرار 1701 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس اللبنانى، ميشال عون، المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، وذلك حسبما نشرت الصفحة الرسمية للرئاسة اللبنانية عبر "انستجرام"، حيث علق مسئول الحساب، "الرئيس عون استقبل المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش الذي اطلعه على مداخلات مجلس الامن حول التقرير عن القرار 1701"



الرئيس عون



جانب من الاجتماع

وكان عون أكد أنه يتابع إجراءات الدولة اللبنانية لضبط عمليات التهريب عبر حدود لبنان البرية، حيث قال عبر حسابه على تويتر، "الرئيس عون تابع مسار الاجراءات التي تقرر اتخاذها لضبط عمليات التهريب عبر الحدود البرية ولاسيما تهريب المواد المدعومة مثل المحروقات والطحين وغيرها، وتلقى سلسلة تقارير حول التدابير التى نفذت لوضع حد للتهريب عبر المعابر البرية غير الشرعية والعمليات التي ضبطت خلال الساعات الماضية"

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وكان الجيش اللبنانى أحبط محاولات لتهريب كميات كبيرة من المحروقات إلى سوريا من خلال معابر حدودية غير شرعية، وألقى القبض على 25 شخصا من القائمين بعمليات التهريب.

وذكر الجيش اللبناني أن وحدات القوات المسلحة ضبطت 10 صهاريج و3 عربات وشاحنات محملة بحوالي 215 ألف لتر من مادة المازوت، كما ضبطت 6 عربات وشاحنات محملة بحوالي 71 طنا من القمح على الحدود اللبنانية السورية الشمالية والشرقية.