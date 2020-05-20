ضاحي خلفان: "تركيا لن تنفع ليبيا خذوها مني.. مرد العرب للعرب"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام فى دبى، استغرابه ممن يرحبون بالتدخل السافر من قبل مليشيات أردوغان في ليبيا والشأن العربي ويرفضون تدخل العرب، وغرد عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "استغرب ممن يرحب بأردوغان في التدخل بالشأن العربي.. ويرفض العرب.. ويدعي العروبة. تركيا لن تنفع ليبيا خذوها مني.. مرد العرب للعرب.



ضاحى خلفان على تويتر

وأضاف ضاحي خلفان، في تغريدات أخرى قائلا: "اليوم من يريد الخير للشعب الليبي عليه أن يبحث عن الحل السلمي... الممثل في مغادرة المقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية. من يريد الخير ليبيا عليه أن يدعو إلى وقف الاقتتال وترحيل المرتزقة خارج ليبيا وابعاد الجماعات الإرهابية المتطرفة".

وتابع: "احيانا تسمع واحد اخونجي او قطري او تركي او حوثي يقول انت شو دخلك في ليبيا.. والله الذي لا إله إلا هو اننا نتألم لما يحدث لهم كيف لا.. السنا كالجسد الواحد... بالرغم من بعد المسافة إلا أن ليبيا عندي أقرب الدول في الشمال الافريقي حتى من حيث اللهجة. لنا في صحاري ليبيا قبائل تنتمي إلى جذور الجزيرة العربية. ويأتيك تركي اسطنبولي يقول شو دخلكم في ليبيا".

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ضاحى خلفان يهاجم التدخل التركى فى ليبيا

وعلى جانب آخر، قالت تقارير إعلامية تركية، أن الرئيس رجب أردوغان، أطاح بالأميرال جهاد يايجى رئيس الأركان البحرية ومهندس الاتفاقية التى وقعتها الحكومة التركية مع حكومة الوفاق فى ليبيا.

وأوضحت التقارير الإعلامية، أن الرئيس أردوغان أصدر قرار مفاجئ بنقل الأميرال جهاد يايجى رئيس الأركان البحرية ومهندس الاتفاقية التركية الليبية، إلى هيئة الأركان العامة.

وأوضحت أن قرار النقل جاء بعد خلافات بين يايجى وأردوغان بسبب صفقات التسليح والتى تجريها شركة مقربة للرئيس التركى رجب أردوغان. وبعد معارضة يايجى لمناقصات شراء الأسلحة التابعة للبحرية التركية، خاصة مناقصة شراء طوربيدات بحرية بأسعار مبالغ فيها.