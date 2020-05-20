شكرا لقرائتكم خبر عن الملك عبد الله في ليلة القدر: "حفظ الله الأردن والأمتين العربية والإسلامية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الملك عبد الله، العاهل الأردنى، الأمة العربية والاسلامية بمناسبة قدوم ليلة القدر، وذكر الملك عبد الله عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قوله تعالى "لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ"، وعقب قائلا: " نسأل الله العلى القدير في هذه الليلة المباركة أن يتقبل صيامنا وقيامنا، وأن يحفظ الأردن والأردنيين والأمتين العربية والإسلامية".



الملك عبد الله على تويتر

وكان قد زار الملك عبد الله، العاهل الأردنى، يرافقه الأمير الحسين بن عبد الله الثانى، قيادة لواء الملك الحسين بن علي، وارتديا كمامات بالتزامن مع تفشى جائحة كورونا المستجد.

ونشر الحساب الرسمى للديوان الملكى الهاشمى، صورا من الزيارة وعلق عليها :"جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يزور قيادة لواء الملك الحسين بن علي".

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وفي وقت سابق، قال الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، إن بلاده قدمت نموذجا فى التعامل مع أزمة فيروس "كورونا" المستجد، مؤكدا على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الرسمية، بما يضمن عدم وجود أي خطأ يعيدنا إلى الوراء.

وأشار الملك عبد الله- خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطنى، إلى أهمية وضع خطة بديلة لأي توجه، بما يسهم في طرح الخيارات المناسبة لأي قرار ..مشددا على ضرورة الاستعداد لإجراءات التعامل مع عطلة عيد الفطر السعيد، للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

وأكد الملك عبد الله على ضرورة النظر في خيارات قليلة التكلفة لتصنيع وحدات عناية مركزة متنقلة بما يلبي الحاجة المحلية، لافتاً إلى أن هناك جهوداً تبذل لتأمين أجهزة تنفس من عدد من الدول.

فيما قال رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز إن الحكومة عملت على تخفيف إجراءات الحظر في مختلف المحافظات، بناء على عدم تسجيل إصابات بفيروس "كورونا" المستجد داخل المملكة لثمانية أيام على التوالي، حيث سمحت للمركبات الخاصة بالتحرك بغض النظر عن أرقامها.