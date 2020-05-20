"أطباء حول العالم-تركيا" توزع مساعدات إغاثية في غزة

غزة/ محمد أبو دون/ الخليج 365
وزّعت جمعية "أطباء حول العالم-تركيا"، صباح الأربعاء، مساعدات غذائية، ضمن مشروع السلة الرمضانية، الذي يستهدف الفقراء والجرحى في قطاع غزة.
وقال منسق المشاريع في الجمعية بغزة، بلال الدريوي، لوكالة الخليج 365، إنّ عدد المستفيدين من المساعدات ، التي تم توزيعها بلغ 2310 مستفيدين.
وأشار إلى أن الأسر المستفيدة، يزيد عدد أفرادها عن خمسة أشخاص، وتعيش بظروف صعبة، ولم تستفد من المساعدات التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة بغزة.
ولفت إلى أنّ السلة الغذائية الواحدة، تضمنت، مواد تموينية وغذائية، تكفى لتلبية بعض احتياجات الأسر الفقيرة، خلال شهر رمضان.
وأشار الدريوي إلى أن "أطباء حول العالم-تركيا" تنفّذ عددا من المشاريع المستمّرة بغزة، منها الخدمات الطبية المنزلية، التي تقدّم الخدمة للجرحى الفلسطينيين الذين أصيبوا جراء الاعتداءات الإسرائيلية.
إلى جانب ذلك، فإن الجمعية تقدّم، وفق الدريوي، خدمات العلاج الطبيعي في بعض مناطق قطاع غزة.
وبدأت جمعية "أطباء حول العالم" التركية نشاطها في المجالين الصحي والإغاثي، في قطاع غزة عام 2015.
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