وزير إسرائيلي يعارض "الضم الأحادي" لأراض فلسطينية

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

قال وزير إسرائيلي، الأربعاء، إنه يعارض الضم الإسرائيلي الأحادي الجانب، لأراض فلسطينية بالضفة الغربية، مخالفا بذلك توجهات الحكومة.

وذكر وزير الاقتصاد وزعيم حزب "العمل" الإسرائيلي عمير بيرتس، لهيئة البث الإسرائيلية، إنه يعارض "ضم أحادي الجانب "، مضيفا "يتعين على إسرائيل الإصغاء لما يجري في السلطة الفلسطينية".

ولكنه أشار إلى "وجود أغلبية في الكنيست لتطبيق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية".

وأضاف بيرتس إلى أنه يؤيد "الحوار مع الجانب الفلسطيني ومبدأ حل الدولتين"، بقيام دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل.

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وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن عزمه ضم المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية.

ويتضمن اتفاق نتنياهو ورئيس الوزراء المناوب بيني غانتس، بندا عن الشروع بعملية الضم في الأول من يوليو/تموز المقبل.

والثلاثاء، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن "دولة فلسطين قد أصبحت اليوم في حلّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك التفاهمات والاتفاقات، بما فيها الأمنية".

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