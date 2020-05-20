كورونا.. 6 وفيات بالجزائر و50 إصابة في موريتانيا

نواكشوط، الجزائر / الخليج 365

أعلنت الجزائر، الأربعاء، تسجيل 6 وفيات بكورونا، فيما رصدت موريتانيا 50 إصابة بالفيروس.

ففي الجزائر، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 6 وفيات و176 إصابة، إضافة إلى تعافي 121 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 7 آلاف و377، منها 561 وفاة، و3 آلاف و746 حالة تعافٍ.

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وفي موريتانيا، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 50 إصابة، إضافة إلى تعافي 6 حالات.

وأوضحت، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 131، فيما استقر عدد الوفيات عند 4.

وحتى صباح الأربعاء، تجاوزت إصابات كورونا بالعالم 5 ملايين، توفي منها ما يزيد على 325 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و971 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المختص برصد إحصاءات الفيروس.

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