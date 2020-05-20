نواكشوط، الجزائر / الخليج 365
أعلنت الجزائر، الأربعاء، تسجيل 6 وفيات بكورونا، فيما رصدت موريتانيا 50 إصابة بالفيروس.
ففي الجزائر، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 6 وفيات و176 إصابة، إضافة إلى تعافي 121 مريضا.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 7 آلاف و377، منها 561 وفاة، و3 آلاف و746 حالة تعافٍ.
وفي موريتانيا، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 50 إصابة، إضافة إلى تعافي 6 حالات.
وأوضحت، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 131، فيما استقر عدد الوفيات عند 4.
وحتى صباح الأربعاء، تجاوزت إصابات كورونا بالعالم 5 ملايين، توفي منها ما يزيد على 325 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و971 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المختص برصد إحصاءات الفيروس.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا.. 6 وفيات بالجزائر و50 إصابة في موريتانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.