تسيير الدورية التركيةـ الروسية الـ12 بإدلب

أنقرة/ الخليج 365

أجرت القوات التركية والروسية، الدورية المشتركة الـ12 على الطريق الدولي "إم 4" في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.جاء ذلك بحسب بيان نشرته وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، عبر تويتر.

وقالت الوزارة إن الدورية الـ12 جرى تسييرها بمشاركة قوات برية وجوية من الجانبين.

ونشرت الوزارة صورا تظهر العناصر العسكرية المشاركة في الدورية وسط تدابير متخذة ضد فيروس كورونا.

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وكانت الدورية الـ11على الطريق المذكور قد استكملت الخميس الفائت.

وتأتي الدوريات في إطار اتفاق موسكو المبرم في 5 مارس/ آذار الماضي، بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وجاء الاتفاق على خلفية المستجدات في إدلب، إثر تصعيد شهدته المنطقة وبلغ ذروته باستشهاد 33 جنديا تركيا في 27 فبراير/ شباط الماضي، جراء قصف جوي لقوات النظام السوري على منطقة "خفض التصعيد."

وإثر ذلك أطلقت تركيا عملية "درع الربيع" ضد قوات النظام السوري في إدلب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.