الجيش الليبي: تحرير ترهونة "قريب جدا" والخطة جاهزة

طرابلس / وليد عبد الله / الخليج 365

أعلن الجيش الليبي، الأربعاء، أن خطة تحرير مدينة ترهونة جنوب طرابلس "جاهزة"، مؤكدا أن عملية تحريرها ستبدأ "قريبا جدا".

جاء ذلك في تصريح أدلى به للأناضول مصطفى المجعي، المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، التي أطلقتها الحكومة لمواجهة عدوان حفتر على طرابلس.

وقال المجمعي: "غرفة العمليات استكملت خطة عملية تحرير ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس) وهي جاهزة، وتحييد الدفاعات الجوية الروسية التي تم وضعها بالمدينة من قبل مليشيا حفتر هو تمهيد للعملية".

وأضاف أن سلاح الجو بدأ بالفعل فجر اليوم باستهداف الدفاعات الجوية في ترهونة بعد اتمام عملية رصد أماكنها، وأن الهجوم البري على المدينة سيكون "قريبا جدا"، دون ذكر موعد محدد.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي، محمد قنونو، تدمير 4 منظومات دفاع جوي روسية من نوع "بانتسير"؛ 3 في ترهونة، وواحدة في منطقة الوشكة قرب مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس).

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وبعد سيطرة الجيش الليبي على مدينتي صرمان وصبراتة، في 13 أبريل/نيسان الماضي، وقبلهما مدينة غريان عاصمة الجبل الغربي (100 كلم جنوب طرابلس) لم يبق سوى مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس) من مدن غلاف العاصمة خاضعة لسيطرة أتباع حفتر.

وستكون السيطرة على ترهونة، مفتاح هزيمة حفتر جنوبي طرابلس.

وتواصل مليشيا حفتر خسائرها الفادحة؛ إذ تلقت في الفترة الأخيرة ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي حتى الحدود مع تونس، وقاعدة الوطية الاستراتيجية، ومدينتي بدر وتيجي (شمال غرب).



وتحرير قاعدة الوطية، الإثنين، هو ثاني سقوط لغرفة عمليات رئيسية تابعة لمليشيا حفتر في المنطقة نفسها، بعد سقوط مدينة غريان، في يونيو/ حزيران الماضي.‎



ومنذ 4 أبريل/نيسان 2019، تشن مليشيا حفتر هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة، استهدفت خلاله أحياء سكنية ومواقع مدنية، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.