سفارة الكويت بتركيا توزع 3900 سلة غذائية

أعلنت السفارة الكويتية في أنقرة، الأربعاء، توزيع 3900 سلال غذائية ضمن مشروع إفطار صائم في رمضان.
جاء ذلك في بيان للسفارة الكويتية بالعاصمة التركية أنقرة، اطلعت عليه الخليج 365.
وقال البيان: "قامت سفارة الكويت في أنقرة، بالتعاون مع 11 من مكاتب المحافظات التركية بتوزيع 3900 سلال غذائية منذ بداية شهر رمضان المبارك".
وأوضح أن المحافظات التركية هي "أنقرة، وقونيا، وغازي عنتاب، وكيليس، وشانلي أورفا، وهاطاي، وماردين، ودياربكر، وسقاريا، وطرابزون".
وأطلقت وزارة الأوقاف الكويتية، بالتعاون مع البنك الكويتي للطعام، مشروع إفطار صائم في رمضان لعام 2020.
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