شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني» يوضح آلية استرداد تذاكر الطيران المحجوزة عبر المكاتب السياحية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت “الهيئة العامة للطيران المدني”، الآلية التي يجب على العملاء اتباعها لاسترداد تذاكر السفر المحجوزة عبر المكاتب السياحية، ولم يتم الاستفادة منها بسبب توقف رحلات الطيران.
وقال حساب “خدمة العملاء” التابع للطيران المدني على “تويتر”: “في حال تم حجز تذكرة الطيران عن طريق وكالة سياحية يتم التواصل مع (مركز بينة) على الرقم 935 لخدمتك”.
جاء ذلك ردًا على سؤال مستفيد يشكو فيه تضرره من إحدى خطوط الطيران الدولية التي ترفض إعادة قيمة التذكرة إليه التي حجزها، ولن يستفيد منها بسبب كورونا.. وهل تختلف آلية الشكوى إذا كان الحجز عبر مكتب سياحي؟”.
وأرفق حساب “خدمة العملاء” التابع للطيران المدني في إجابته، إنفوجرافيك يوضح للعميل، كيفية تقديم الشكوى ضد الناقل الجوي حسب اللائحة التنفيذية لحماية العملاء.
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