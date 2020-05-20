شكرا لقرائتكم خبر عن «الزكاة والدخل» تكشف آلية التعامل مع العقود المبرمة والفواتير بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت “الهيئة العامة للزكاة والدخل”، عن آلية التعامل مع العقود المبرمة وفواتير الضريبة المصدرة، قبل وبعد إقرار زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%.

فواتير الضريبة

وقالت “الزكاة والدخل” على حسابها في “تويتر”: إنه بالنسبة لفواتير الضريبة قبل 11 مايو 2020 “تُطبق الضريبة بنسبة 5% على ذلك التوريد بشرط أن يتم التوريد فعليا قبل نهاية 30 يونيو 2021”.

وأضافت: من تاريخ 11 مايو إلى 30 يونيو 2020 “تطبق الضريبة بنسبة 5% إذا تم التوريد فعليًا قبل نهاية يوم 30 يونيو 2020، وتُطبق الضريبة بنسبة 15% إذا تم التوريد فعليًا في أو بعد 1 يوليو 2020”.

العقود المبرمة بين منشأة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة وجهة حكومية

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وبشأن العقود المبرمة بين منشأة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة وجهة حكومية؛ فإنه قبل 11 مايو 2020 “تُطبق الضريبة بنسبة 5% وذلك حتى انتهاء أو تجديد العقد أو حلول تاريخ 30 يونيو 2021”.

وتابعت “الزكاة والدخل”: ومن تاريخ 11 مايو إلى 30 يونيو 2020 “تُطبق الضريبة بنسبة 5% إذا تم التوريد فعليًا قبل نهاية 30 يونيو 2020، وتُطبق الضريبة بنسبة 15% إذا تم التوريد فعليًا في أو بعد 1 يوليو 2020”.

العقود المبرمة بين منشأتين مسجلتين في ضريبة القيمة المضافة

وحول العقود المبرمة بين منشأتين مسجلتين في ضريبة القيمة المضافة، ذكرت أنه قبل 11 مايو 2020 “تُطبق الضريبة بنسبة 5% وحتى نهاية أو تجديد العقد أو حلول تاريخ 30 يونيو 2021”.

ولفتت “الزكاة والدخل” إلى أنه من تاريخ 11 مايو إلى 30 يونيو 2020 “تُطبق الضريبة بنسبة 5% إذا تم التوريد فعليًا قبل نهاية 30 يونيو 2020، وتُطبق الضريبة بنسبة 15% إذا تم التوريد فعليًا في أو بعد 1 يوليو 2020”.