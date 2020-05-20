انت الان تتابع سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 34 سنتا ليبلغ 26.92 دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مصفاة نفط

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 34 سنتا ليبلغ 26.92 دولار في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 26.58 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية أغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو يوم أمس مرتفعة 68 سنتا أو 1.7 بالمئة لتسجل عند التسوية 32.50 دولار للبرميل في حين تراجعت عقود خام القياسي العالمي برنت 16 سنتا أو 0.5 بالمئة لتبلغ عند التسوية 34.65 دولار للبرميل.