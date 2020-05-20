شرطة دبي تنتشل سيارة سقطت في ميناء أم سقيم ولا إصابات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

تمكن قسم الإنقاذ البحري بمشاركة الدوريات البحرية المشتركة بقسم الأمن البحري في مركز شرطة الموانيء دبي، من انتشال سيارة انزلقت عن مَنزل القوارب في ميناء أم سقيم الثانية نحو مياه البحر، وفقا للبيان.

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وقال المقدم علي عبدالله القصيب النقبي، رئيس قسم الإنقاذ البحري في مركز شرطة الموانيء، إن سائق السيارة وهو أوروبي كان يعتزم إنزال دراجة مائية في البحر، لكنه فقد السيطرة على سيارته لتنزلق نحو المياه.

وأشار النقبي إلى أن حادث انزلاق السيارة من المَنزل وقع الساعة ١٣:٢٢ ظهراً بعد فقدان سائقها للسيطرة، حيث تم سحبها من قبل آليات شرطة دبي دون وقوع إصابة لصاحب السيارة.