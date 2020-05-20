شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جزيرة تعلن خلوها من فيروس كورونا.. فما هي؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت جزر سيشل بالمحيط الهندي، التي تعتمد على السياحة، خلوها من فيروس كورونا ،وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء في سيشل.

Advertisements ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مفوض شؤون الصحة العامة جودي جيديون القول إنه ثبتت سلبية تحاليل فيروس كورونا لأخر مريض بالفيروس. وأضاف جيديون أن جزر سيشل لم تسجل أى حالات إصابة جديدة بالفيروس منذ الخامس من نيسان/أبريل الماضي. وأشار إلى أنه مازال يتعين على المواطنين الالتزام بالتباعد الاجتماعي لتجنب اندلاع موجة جديدة من الإصابات.

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