«الإمارات دبي الوطني ريت» تساعد المستأجرين المتأثرين بـ «كوفيد 19»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني ريت، عن مبادرة تخفيض الإيجار للمستأجرين الذين تأثروا بشدة من جائحة «كوفيد 19». وتهدف المبادرة إلى مساعدة المستأجرين الذين هم في حاجة ماسة إلى تخفيض الإيجار، على شكل فترات مجانية أو تأجيل الشيكات المستحقة أو إعادة جدولة خطط دفع الإيجار، اعتماداً على وضعهم المالي.

وتعد «الإمارات دبي الوطني ريت» في وضع مالي جيد مع دخل إيجاري إيجابي ونقد كافٍ لتلبية جميع الالتزامات المتوقعة. ويرجع ذلك إلى حد كبير للتدابير المتخذة سابقاً لخفض التكاليف والنفقات على الديون في بيئة تتمتع بأسعار فائدة منخفضة. وتماشياً مع استراتيجيتها لتقديم القيمة للمساهمين، تفاوضت إدارة الشركة على عدد من عقود الخدمة للتخفيض من تأثير المرونة المستمرة في سوق العقارات.

التأثير المستدام

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وفي هذا السياق، قال أنتوني تايلور، رئيس قسم العقارات بشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: «إن أولويتنا الآن هي تحديد من هم بحاجة ماسة إلى المساعدة المالية للتغلب على التأثير المستدام لجائحة كوفيد 19 في مختلف الشركات في إمارة دبي. وبما أننا نتمتع بوضعٍ مالي قوي وتمكنا من تحقيق أهدافنا في بناء محفظة مرنة، فنحن لسنا في وضع يمكننا من تقديم المساعدة لجميع المستأجرين. وإذا كنا في صدد مشاركة وفورات التكلفة التي تم تحقيقها مع كافة المستأجرين بالتساوي، فسيكون ذلك تخفيضاً نسبياً ولا قيمة له لأي مستأجر يواجه تحديات مالية كبيرة. ولهذا السبب، سنقوم بتقييم الوضع المالي لكل مستأجر يطلب المساعدة على حدة قبل الموافقة على إعادة هيكلة دفعات الإيجار التي تلبي متطلباته».

وتابع تايلور: «لا يستثنى أي قطاع في المنطقة من التأثر من الجائحة. ونريد أن نركز على المستأجرين الذين هم بحاجة ماسة لدعمنا، وتحديدهم وإيجاد حلول ذات تأثير ملموس عليهم. نسعى إلى بناء علاقات طويلة الأمد مع مستأجرينا بدلاً من رؤيتهم يخلون أصولنا بسبب تضرر أعمالهم، في ظل ظروف السوق الحالية وإيرادات الإيجار اللذين يعتبران أولوية قصوى. سيساعد نهجنا المستأجرين على الاستمرار في الحفاظ على أعمالهم، مع إتاحة الفرصة لشركة الإمارات دبي الوطني ريت لتحقيق دخل إيجار مستدام خلال الأشهر المقبلة».

إثبات التأثير

لكي تتمكن الشركة من توفير التخفيض المناسب، سيتم الطلب من جميع المستأجرين الذين يحتاجون إلى إعانة مالية تقديم المستندات التالية، بما في ذلك المكاتب والعقارات البديلة، وهذا يشمل: أرقام التداول لـ12 شهراً الماضية، لإثبات تأثير كوفيد 19 على الإيرادات وكشف حساب بنكي لآخر 12 شهراً ودليلاً على التكاليف الثابتة الجارية، بما في ذلك التفاصيل المفصلة مع الوثائق الداعمة ومعلومات مالية مدققة للثلاث سنوات الماضية.

أما للأفراد، بما في ذلك مستأجري العقارات السكنية، فيطلب منهم تقديم الوثائق التي تؤكد تأثر دخل الفرد، مثل تخفيض الراتب أو خطاب إنهاء الخدمة من صاحب العمل وكشف حساب بنكي لآخر 12 شهراً.

جدير بالذكر أن شركة الإمارات دبي الوطني ريت تعمل على طرح سلسلة من الحلول المرنة للمستأجرين في مجموعتها. من خلال منح المستأجرين الفرصة لإعادة التفاوض أو تأجيل المدفوعات إلى تاريخ لاحق. كما تتوقع الإدارة الحفاظ على عقود الإيجار الأطول وتشجيعها على المدى المتوسط إلى الطويل. في الوقت نفسه، تستفيد شركة الإمارات دبي الوطني ريت من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة لإصلاح اتفاقيات التمويل المستقبلية بأقل تكلفة ممكنة، مما يمكنها من دعم المستأجرين بشكل أفضل طوال هذه الفترة الصعبة.