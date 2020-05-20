فريق الابتكار في «الاتحاد» ينتج 1000 قناعٍ واقٍ للوجه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

حرصت شركة الاتحاد الهندسية التابعة لطيران الاتحاد، على إطلاق عدد من مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركة لدعم المتأثرين بتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)؛ حيث قامت بتطوير وتصنيع أقنعة الوجه الواقية المخصصة للكوادر الطبية.

وقال المهندس خليل لاري، مدير قسم الابتكار في شركة الاتحاد الهندسية: «لقد باشرنا بتصنيع أقنعة واقية وتوزيعها على الجهات الصحية المعنية في أبوظبي؛ حيث يمكن إنتاج 136 قناعاً بمتوسط 78 ساعة، عبر استخدام مواد معادة التدوير».

وأضاف لاري: «كما عملت الاتحاد الهندسية على تطوير وتصنيع تجهيزات طبية للوقاية الشخصية من شأنها توفير طبقة حماية إضافية لأخصائيي الصحة العاملين في المراكز الطبية على امتداد الإمارات؛ حيث قام فريق الابتكار والتصميم في الاتحاد الهندسية بتطوير وإنتاج 1000 قناعٍ واقٍ للوجه لنقوم بتوزيعها محلياً».

ومن جهته قال أحمد عبدالقادر الرجعي، رئيس قسم التصميم في الاتحاد الهندسية: «جرى تصميم وتصنيع الأقنعة الواقية عبر الطابعة ثلاثية الأبعاد في الاتحاد الهندسية والتي تُعد التقنية الأحدث المعتمدة وفق أعلى المعايير في صناعة الطيران. وقام فريق طبي من مركز الاتحاد للطيران الطبي بالتحقق من صلاحيتها لضمان حماية أكيدة، وقد صُمم الطوق الخاص بالقناع الواقي من مادة بلاستيكية قابلة لإعادة الاستخدام، لا تحتاج في تعقميها لأكثر من المعقمات العادية المستخدمة لأجهزة الهاتف المتحرك، فيما يمكن استبدال الصفيحة البلاستيكية الحاجبة، بصفائح مماثلة يمكن إيجادها في أي متجر من متاجر الأدوات المكتبية والقرطاسية. علماً بأنه سيتم توفير صفائح بلاستيكية إضافية في إطار عملية التوزيع».

يذكر أن أكثر من 3000 موظف من الاتحاد للطيران تطوعوا لدعم عدد من الجهات والمبادرات الحكومية، بما في ذلك انتدابهم للعمل لدى هيئة صحة، ومعاً، والهلال الأحمر الإماراتي. كما قام 800 موظف بالتسجيل في منصة «متطوعين إمارات»، منصة الاستجابة المجتمعية لدعم جهود مكافحة كوفيد-19.

وفي إطار حملة المسؤولية الاجتماعية المتواصلة للشركة، تقوم الاتحاد بالشراكة مع الهلال الأحمر الإماراتي بإعداد وتوزيع 1000 وجبة يومياً على مدار شهر كامل، إلى المدينة الإنسانية في أبوظبي، من خلال مبادرة بدأتها في 15 إبريل وتستمر فيها خلال شهر الخير. وتم التبرع أيضاً بمقدار 6.400 بطانية إلى المدينة الإنسانية.

علاوة على ما سبق، قامت الاتحاد للطيران، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) والهلال الأحمر الإماراتي، ومن خلال حملة التبرع بأميال ضيف الاتحاد، برنامج ولاء المسافرين التابع للشركة، بتوفير أجهزة تنفس اصطناعي وكمامات وقفازات طبية ومواد تنظيف للاجئين والمهجرين قسراً.

وتبرعت الشركة أيضاً بأكثر من 1000 وحدة من المستلزمات الأساسية لكل من هيئة صحة، ومؤسسة الإمارات، والمستشفى الميداني في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، والمستشفى الميداني في المركز التجاري العالمي في دبي؛ حيث وزعت حقائب شملت باقات أنشطة للأطفال ومستلزمات النظافة والاستحمام الضرورية.