شكرا لقرائتكم خبر عن الطاير يشكر العبدولي على جهود 28 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” أفادت «مجموعة اتصالات» في بيان، بأن الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة اتصالات»، المهندس صالح العبدولي، تقدم إلى مجلس الإدارة بطلب استقالة من منصبه لأسباب شخصية، لافتة إلى أن المجلس قبل استقالته، قام بتعيين المهندس حاتم دويدار رئيساً تنفيذياً للمجموعة بالإنابة. ودويدار يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية للمجموعة.

وتقدم رئيس مجلس الإدارة، عبيد حميد الطاير، وأعضاء المجلس بالشكر والتقدير للعبدولي على الجهود التي بذلها، والإنجازات والنجاحات التي حققها لـ «مجموعة اتصالات»، خلال فترة ترؤسه لها، وعلى خدمته 28 عاماً في الشركة.

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