عمال أوكرانيا إلى أوروبا لإنقاذ المحاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في مطار بوريسبيل في كييف، ينتظر يوري، في قاعة مسافرين شبه فارغة، دوره لتسجيل صعوده إلى طائرة تقله إلى هلسنكي، على غرار المئات من الأوكرانيين الذين يغادرون للعمل في المزارع في أوروبا، رغم إغلاق الحدود بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتعد هذه الرحلة استثناء نادراً منذ أن أغلقت كييف حدودها، وعلقت الرحلات الجوية المنتظمة في مارس/‏ آذار للحد من انتشار الوباء، ما منع العمال الموسميين من المغادرة للعمل في أوروبا.

ولجأ المزارعون في العديد من الدول، بينها المملكة المتحدة وفنلندا، إلى تسيير رحلات خاصة لنقل العمال، خشية أن تفسد منتجاتهم في الحقول.

وقال يوري (35 عاماً) الذي يتوجه إلى فنلندا للمرة الثالثة لوكالة فرانس برس، إن «الأجور في أوكرانيا منخفضة للغاية. لا يمكنك فعل شيء فيها».

وسيقوم يوري على مدى خمسة أشهر بحصد الخس، والبروكولي، لقاء 7500 يورو، أي نحو أربعة أضعاف ما كان سيجنيه من عمله المعتاد كسائق رافعة.

غير منطقي

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ويوري هو واحد من عشرات آلاف العمال الأوكرانيين الموسميين الذين يعملون بجد في مزارع أوروبا الغربية كل عام، لأنهم لا يجدون وظائف بأجر جيد في بلادهم. وتعد أوكرانيا، وهي جمهورية سوفيتية سابقة ويبلغ عدد سكانها نحو 40 مليون نسمة، أحد أفقر البلدان في أوروبا، وقد تؤدي التداعيات الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد إلى تفاقم مصاعب سكانها المالية. وسجلت البلاد، التي بدأت بالتخفيف التدريجي لتدابير الإغلاق الأسبوع الماضي، 18616 إصابة، بينها 535 وفاة لغاية أمس الأول الاثنين. ويأتي سفر العمال الأوكرانيين في وقت بدأت فيه العديد من العواصم الأوروبية إعادة فتح الحدود بحذر وتخفيف الإغلاق من أجل إنعاش الاقتصاد المشلول.

وسمحت هلسنكي بهذه الرحلات الجوية، وإن أبقت على إغلاق حدودها جزئياً حيث حصل نحو 1500 عامل موسمي على تصاريح دخول، ثلثاهم من الأوكرانيين.

وترددت كييف في بادئ الأمر بشأن السماح لعمالها بالسفر، على اعتبار أن الرحلات تشكل خطراً على صحتهم. كما تعتقد السلطات أن في البلاد ما يكفي من فرص العمل، حتى لمليوني أوكراني عادوا إلى بلادهم منذ بدء الأزمة.

وفي إبريل/‏ نيسان، قال وزير الخارجية الأوكراني، ديميترو كوليبا «يبدو من غير المنطقي أن يتم تسيير رحلات جوية لتأمين سفر جماعي للأوكرانيين» إلى أوروبا،

وقت الذهاب للعمل

وفي إبريل/‏ نيسان، تأخرت رحلة تقل العمال الموسميين إلى لندن تسع ساعات، بعدما رفضت السلطات منحها الإذن بالإقلاع. لكن كماً هائلاً من التعليقات الغاضبة على شبكات التواصل الاجتماعي، تتهم الحكومة بدفع مواطنيها إلى «العبودية»، ساعد على تغيير سياسة كييف.