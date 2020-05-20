وزير مصري يدخل الحجر المنزلي بعد لقائه مصابا بكورونا

والتقى وزير الري المصري محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا الاثنين الماضي.

© AFP 2020 / -

وتأكدت إصابة المحافظ بعدما وصلته نتائج التحاليل الخاصة به في مساء الاثنين الماضي، وغادر مكتبة فورًا إلى مستشفى المنصورة الدولي بواسطة سائقه لبيان ما سيتبع معه من إجراءات.

وبحسب موقع "مصراوي"، صرح وزير الري، في وقت سابق، أنه بصحة جيدة، وأن اللقاء الذي جمعه بالمحافظ المصاب اتخذت خلاله كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وقال الوزير إن "الإجراءات شملت ارتداء الكمامات والقفازات والحفاظ على المسافات والبعد الاجتماعي خلال اللقاء وعدم المصافحة بالأيدي".

Advertisements

وارتفع، أمس الثلاثاء، معدل الإصابات اليومي بوباء كوفيد-19 في مصر، بعد تسجيل 720 حالة جديدة خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، ليتجاوز الإجمالي 13 ألف حالة بينهم 659 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة المصرية في بيان أنه "تم تسجيل 720 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بجانب وفاة 14 حالة جديدة".

وأضاف البيان أن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الثلاثاء، هو 13484 حالة من ضمنهم 3742 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و659 حالة وفاة".