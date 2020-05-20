مقتل جندي عراقي بنيران قناص أثناء أداء الواجب

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وقال المصدر لـ "السومرية نيوز"، إنه تم "العثور على جثة جندي منسوب للجيش وعليه آثار إطلاق نار من سلاح قناص أثناء الواجب بالقرب من قرية سراج العصرية التابعة لقضاء داقوق جنوبي كركوك".

وكانت خلية الإعلام الأمني قد أفادت، أول أمس الاثنين، بمقتل أحد مقاتلي الفرقة 11 في الجيش جراء تعرض لهجوم شنه عناصر "داعش" على نقطة تابعة للفرقة في منطقة الافتخارات في قضاء داقوق.

وشهدت المحافظات المحررة، لا سيما صلاح الدين، وأجزاء من كركوك، وديالى، ونينوى، والأنبار، شمالي وغربي البلاد، مؤخرا، هجمات إرهابية شنتها عناصر الخلايا النائمة لتنظيم "داعش" الإرهابي، متسببة بمقتل، وإصابة العشرات من المدنيين، والمنتسبين في الأجهزة الأمنية.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".