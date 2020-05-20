مصر... رفض منح الجنسية لفلسطينيين لدواع أمنية

وبحسب صحيفة "المصري اليوم" رفضت الوزارة طلب عيسى سعيد محمد القايض وهو فلسطيني الجنسية، اكتساب جنسية والدته المصرية، بالتطبيق لنص المادة الثالثة/2 من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 للدواعي الأمنية.

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وأضافت الصحيفة أن الوزارة كذلك رفضت طلب محمود حسين إسماعيل بشير وهو فلسطيني الجنسية، اكتساب جنسية جدته المصرية، بالتطبيق لنص المادة الثالثة/3 من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 للدواعي الأمنية.

وفي التعديل الذي أجري على قانون الجنسية، قانون رقم 154 لسنة 2004، نص على أنه يكون مصريا "من ولد لأب مصري، أو لأم مصرية".

بينما نصت المادة الثالثة على أن "يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصرى قبل تاريخ العمل بهذا القانون, أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية, ويعتبر مصريًا بصدور قرار بذلك من الوزير, أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض".