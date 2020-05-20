وبحسب صحيفة "المصري اليوم" رفضت الوزارة طلب عيسى سعيد محمد القايض وهو فلسطيني الجنسية، اكتساب جنسية والدته المصرية، بالتطبيق لنص المادة الثالثة/2 من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 للدواعي الأمنية.
dk-gate
وأضافت الصحيفة أن الوزارة كذلك رفضت طلب محمود حسين إسماعيل بشير وهو فلسطيني الجنسية، اكتساب جنسية جدته المصرية، بالتطبيق لنص المادة الثالثة/3 من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 للدواعي الأمنية.
وفي التعديل الذي أجري على قانون الجنسية، قانون رقم 154 لسنة 2004، نص على أنه يكون مصريا "من ولد لأب مصري، أو لأم مصرية".
بينما نصت المادة الثالثة على أن "يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصرى قبل تاريخ العمل بهذا القانون, أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية, ويعتبر مصريًا بصدور قرار بذلك من الوزير, أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض".
كانت هذه تفاصيل خبر مصر... رفض منح الجنسية لفلسطينيين لدواع أمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.