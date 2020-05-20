وتراوحت أسعار الدخول إلى المسابح والمنتجعات في هذا العام الجديد بين العشرين ألف والستين ألف ليرة للمسابح التي تُعتبر دخوليتها باهظة مقارنة مع غيرها من المسابح.
وقد نشرت شركة لديها منتجع مائي في لبنان على صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي قائمة بأسعار جنونية حيث باتت للرواد الأغنياء فقط.
وفي تصريحات صحفية، ذكر نقيب أصحاب المسابح جان بيروتي، أنه أصدر توصيات للمؤسسات بألا تتعدى نسبة الأسعار زيادة الكلفة، وقال: "أي أننا لا نبغي أرباحاً، لكن علينا تسديد بعض المصاريف بالدولار مثل "الكلور" والمعدات وغيرها، فإذا تمكنت المؤسسة من تحمّل كلفتها طلبنا ألا تتغير الأسعار".
كانت هذه تفاصيل خبر في لبنان دخول المسابح بات للأغنياء فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.