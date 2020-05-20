في لبنان دخول المسابح بات للأغنياء فقط

وتراوحت أسعار الدخول إلى المسابح والمنتجعات في هذا العام الجديد بين العشرين ألف والستين ألف ليرة للمسابح التي تُعتبر دخوليتها باهظة مقارنة مع غيرها من المسابح.

وقد نشرت شركة لديها منتجع مائي في لبنان على صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي قائمة بأسعار جنونية حيث باتت للرواد الأغنياء فقط.

وفي تصريحات صحفية، ذكر نقيب أصحاب المسابح جان بيروتي، أنه أصدر توصيات للمؤسسات بألا تتعدى نسبة الأسعار زيادة الكلفة، وقال: "أي أننا لا نبغي أرباحاً، لكن علينا تسديد بعض المصاريف بالدولار مثل "الكلور" والمعدات وغيرها، فإذا تمكنت المؤسسة من تحمّل كلفتها طلبنا ألا تتغير الأسعار".