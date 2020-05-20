الشرطة الإسرائيلية تُبعد أحد حراس المسجد الأقصى

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

أبعدت الشرطة الإسرائيلية، الأربعاء، حارسا عن المسجد الأقصى، لمدة أسبوع.

وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة الخليج 365، أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الحارس في المسجد الأقصى، حمزة نمر، يوم الثلاثاء، وأفرجت عنه لاحقا، لكنها سلمته قرارا بالإبعاد عن المسجد لمدة أسبوع.

ولم توضح الشرطة الإسرائيلية أسباب إبعاد الحارس.

وكانت الشرطة قد أبعدت خلال السنوات الماضية، عشرات الحراس، والمصلين، عن المسجد الأقصى، لفترات تتفاوت ما بين أسبوع وعدة أشهر، بداعي مقاومة اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد.

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