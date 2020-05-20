الجيش الليبي: تدمير 4 منظومات بانتسير روسية لحفتر الأربعاء

وليد عبد الله / الخليج 365

أعلن الجيش الليبي ارتفاع منظومات الدفاع الجوي الروسية من نوع "بانتسير" المدمرة الأربعاء إلى 4، إثر استهداف واحدة جديدة في مدينة ترهونة جنوب شرق طرابلس.

جاء ذلك وفق تصريح المتحدث باسم الجيش محمد قنونو، نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، التي أطلقتها الحكومة لمواجهة عدوان مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، على طرابلس.



وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الجيش تدمير 3 منظومات "بانتسير"، اثنتان في مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس)، وثالثة في منطقة الوشكة قرب مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس).



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ولاحقا، قال قنونو: "عدد منظومات بانتسير، التي نجحت قواتنا في استهدافها منذ فجر (الأربعاء) وصل حتى الآن إلى 4 منظومات، 3 في ترهونة وواحدة في الوشكة".



وتواصل مليشيات حفتر خسائرها الفادحة، إذ تلقت ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي حتى الحدود مع تونس، وقاعدة الوطية الاستراتيجية، ومدينتي بدر وتيجي (شمال غرب).



وتحرير قاعدة الوطية، الإثنين، هو ثاني سقوط لغرفة عمليات رئيسية تابعة لمليشيا حفتر في المنطقة نفسها، بعد سقوط مدينة غريان، في يونيو/ حزيران الماضي.‎

ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن مليشيا حفتر هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة، استهدفت خلاله أحياء سكنية ومواقع مدنية، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

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