كورونا.. حزب مغربي يدعو الحكومة لإيجاد حل للعالقين بالخارج

الرباط/ تاج الدين العبدلاوي/ الخليج 365- في بيان نشره "حزب التقدم والاشتراكية" المعارض

- يقدر عدد العالقين بـ27 ألفا و850 مواطنا حسب أرقام رسمية

دعا حزب مغربي معارض، حكومة سعد الدين العثماني إلى إيجاد "حل سريع" لإعادة آلاف المواطنين العالقين بالخارج بسبب إغلاق الحدود ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

جاء ذلك في بيان للمكتب السياسي لـ"حزب التقدم والاشتراكية" المعارض، الأربعاء، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وكان المغرب قد قرر تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية من وإلى أراضيها، في منتصف مارس/آذار الماضي، حتى أجل غير مسمى، لمنع تفشي كورونا.

وقال البيان إن "التقدم والاشتراكية" يجدد مطالبته الحكومة بـ"إيجاد حل سريع وفعال للمغاربة العالقين بالخارج".

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وشدد المصدر ذاته على ضرورة التعجيل بوضع حد للمعاناة النفسية والاجتماعية الكبيرة للعالقين، ولو بشكل تدريجي.

وحسب الأرقام التي أعلنتها الحكومة، فإن 27 ألفا و850 مواطنا عالقون في الخارج، فيما شدد العثماني الأسبوع الماضي، أن عودتهم "حتمية لا ريب فيها".

وأضاف العثماني في لقاء تلفزيوني: "لا بد أن نصل إلى حل لهذا الملف (..) وكل إنجاز يحتاج الصبر".

وكانت السلطات المغربية، قد بدأت الجمعة، عملية إجلاء لمواطنين عالقين، تشمل 600 منهم في سبتة و500 بمليلية شمالي المملكة، حيث تخضع المدينتين للإدارة الإسبانية.

وحتى الثلاثاء، سجل المغرب 7 آلاف و23 إصابة بفيروس كورونا، فيما استقر عدد الوفيات عند 193، مقابل شفاء 3 آلاف و901.

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