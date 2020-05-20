"الدفاع التركية": تحييد 4 من إرهابيي "بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 4 عناصر من منظمة بي كا كا الإرهابية، إثر غارة جوية على مخابئهم شمالي العراق.
وقالت الدفاع التركية في بيان عبر تويتر، الأربعاء، إنها حددت بجهود الاستطلاع والمراقبة مواقع الإرهابيين الـ4 في منطقة "متينا"، شمالي العراق.
وأضافت أن المقاتلات التركية نفذت غارة جوية على الهدف وحيّدت الإرهابيين الأربعة.
كما أكد البيان على عزم الجيش التركي لمواصلة العمليات العسكرية لغاية تحييد آخر إرهابي من المنظمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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