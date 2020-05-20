طرحت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، ورأس الزور. وأوضحت الشركة بأن الوظائف تحت مسميات “مدير الواجهات والتطوير بالرياض- مخطط أول لوجستيات براس الزور. وللتقديم ومزيد من التفاصيل اضغط الرابط التالي من هنـــــــــــا. انشر الخبر :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «معادن» تطرح وظائف شاغرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.