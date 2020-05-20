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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دعوى قضائية ضد ماكدونالدز في أمريكا والسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
رفع خمسة من العاملين بشركة ماكدونالدز في ولاية شيكاجو الأمريكية دعوى قضائية جماعية ضد الشركة يوم الثلاثاء، متهمين إياها بعدم اتباع إرشادات السلامة الحكومية بشأن كوفيد-19 وتعريض الموظفين وعائلاتهم للخطر، وفقا لما نقلته البيان.
ووفقا لنسخة من الدعوى التي قدمها المتحدث باسم العمال، فإن ماكدونالدز لا توفر مطهرات اليد الملائمة والقفازات والكمامات ولا تخطر موظفيها عندما يصاب أحدهم بفيروس كورونا المستجد.
وقالت ماكدونالدز في بيان إن الادعاءات غير دقيقة وإن إجراءات السلامة، التي تتضمن الفحوص وأدوات الحماية، تمثل أولوية قصوى لديها.
وطلب العمال من محكمة ولاية إيلينوي إصدار أمر قضائي يطالب ماكدونالدز بالتوقف عن مطالبة العمال بإعادة استخدام الكمامات وإلزام العملاء بارتدائها وإبلاغ الموظفين إذا أصيب زميل لهم في العمل.
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