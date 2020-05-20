اشتية: لن نسمح بهدم «السلطة» ونعمل على التحول إلى دولة مستقلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

شدد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، على أنه لن يتم السماح للدولة القائمة بالاحتلال بهدم أو سرقة السلطة الوطنية الفلسطينية، التي لم تكن منحة أو هبة أو هدية من أي طرف، لكنها انبثقت نتيجة نضالات الشعب الفلسطيني، موضحاً أن القيادة تعمل على التحول من سلطة حكم ذاتي إلى بناء الدولة المستقلة وغير المنقوصة السيادة والمتواصلة الأطراف وعاصمتها القدس وفق حدود عام 1967. وتحدث اشتية، أمام ندوة نظمتها لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، عبر الفيديو، برئاسة شيخ نياج، المندوب الدائم للسنغال لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

ونبه اشتية إلى أن الاحتلال يعمل للقضاء على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية، عبر مصادرة الأراضي وعزل القدس، لافتاً إلى أن الاحتلال لم يلتزم بالاتفاقيات الموقعة مع السلطة الوطنية على مدى العقود الثلاثة الماضية.