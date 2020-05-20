المركزي التركي يعلن عن تعديل اتفاقية مع نظيره القطري

ونشر البنك المركزي التركي، اليوم الأربعاء، بيانًا حول تعديل اتفاقية المقايضة المبرمة مع نظيره القطري في 17 أغسطس/ آب 2018، بحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول".
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وتمثل التعديل في رفع مبلغ المقايضة مع المركز القطري إلى ما يقابل 15 مليار دولار من الليرة التركية والريال القطري.
وكان مبلغ المقايضة قبل تعديل الاتفاقية المذكورة، ما يقابل 5 مليارات دولار من الليرة التركية والريال القطري.
ويستهدف الاتفاق تسهيل التجارة الثنائية بالعملة المحلية ودعم الاستقرار المالي في البلدين، وأكّد البيان "أن الهدف الأساسي من الاتفاقية هو تسهيل التجارة بالعملات المحلية، ودعم الاستقرار المالي لدى البلدين".
وبحسب وكالة "رويترز" الاتفاق يوفر سيولة أجنبية تشتد الحاجة إليها في تركيا.
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