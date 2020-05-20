الجيش الإسرائيلي يعتقل لبنانيين تسللوا إلى إسرائيل بهدف البحث عن عمل

ونشر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على صفحته الشخصية بموقع "تويتر" تغريدة قال فيها: "قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت شخصين قبل قليل مشتبه فيهما تسللا من الأراضي اللبنانية إلى داخل الأراضي الإسرائيلية بعد أن تم رصدهما وكشفهما خلال وقت قصير".
وأضاف أدرعي قائلا "على ما يبدو، المعتقلان يبحثان عن عمل".
وأطلق الجيش الإسرائيلي، ظهر الأحد الماضي، الرصاص على شخص اجتاز الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل، ما أدى إلى إصابته، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية لتلقي العلاج.
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