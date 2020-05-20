الجيش اللبناني يعلن تفاصيل توقيف عسكريين

وبحسب بيان لمديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني: "تداول بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يتضمن تعرّض طبيب لاعتداء من قبل عسكريين في إحدى المستشفيات".
© REUTERS / KARAMALLAH DAHER
وأشارت المديرية إلى "أنّ قيادة الجيش إذ تأسف لما حصل تؤكّد أن ما قام به هذان العسكريَّان هو عمل فردي لا يمثّل المؤسسة وأخلاقياتها ومبادئها".
ولفتت إلى أنها "اتخذت على الفور إجراءات مسلكية بحقّ العسكريَّين اللذَين أقدما على التعرّض للطبيب وتم توقيفهما وفتح تحقيق بالحادثة".
وأكدت قيادة الجيش على "احترامها الشديد للجسم الطبي وتقديرها لرسالته الإنسانية السامية ورفضها أي تعرّض لطاقمه تحت أي سبب أو ذريعة".
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