شكرا لقرائتكم خبر عن في زمن الإغلاق.. شاهد أب يلاعب طفله على "أرجوحة الموت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقدم رجل يقيم فى مدينة سانتو دومينجو، عاصمة الدومينيكان، على فعل غريب ومتهور للغاية فى سبيل أن يقدم بعض الترفيه لابنه خلال فترة الإغلاق التي تفرضها السلطات بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث أظهر مقطع فيديو تدواله رواد مواقع التواصل الاجتماعى، قيام الأب بنصب أرجوحة على شرفة منزله في الطابق السابع من البناء، الذي يقطنه.

ويظهر في ذلك المقطع، حسبما نقلت صحيفة "البيان" الإماراتية، الرجل وهو يؤرجح طفله، علما بأن تلك الأرجوحة حبالها طويلة ويصل مداها إلى خارج الشرفة بكثير مما يعني أن الطفل في حال فقدان توزانه أو إفلاته للحبال سيسقط أرضا من ارتفاع نحو 35 مترا، وفقا لسكاي نيوز عربية.

وفي حال حدوث ذلك كما علق بعض الرواد مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الطفل سيواجه موتا محتما جراء استهتار والده، واستنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي إقدام أب في جمهورية الدومينيكان على تصرف غير مسؤول وخطير للغاية تجاهه طفله.

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وطالب بعضهم بضرورة إبلاغ الشرطة على الفور لإنقاذ حياة الفتى الصغير، فيما كتبت إحداهن على موقع توتير قائلة: "أي أعصاب فولاذية يملكها هذا الرجل حتى يقدم على هذه الفعلة الخطيرة".

وعلق آخر بقوله: " لساني عاجز عن الكلام.. هذه جريمة بحق طفل لا حول ولاقوة له".