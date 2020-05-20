شكرا لقرائتكم خبر عن 105 طبيب وممرض من الهند يصلون الإمارات للمساعدة فى مكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل إلى الإمارات، اليوم الأربعاء، فريق طبي هندي مكون من 105 أعضاء، بمهمة طبية للمساعدة في معالجة مرضى فيروس كورونا، وهبطت طائرة خاصة تابعة لشركة الاتحاد للطيران في مطار أبوظبي الدولي، اليوم الأربعاء، وعلى متنها الفريق الطبي المتألف من أطباء وممرضي ومسعفي الرعاية الحرجة.

وبادرت مجموعة "في بي إس" للرعاية الصحية، بإرسال أعضاء فريقها للعمل في وحدة الرعاية الحرجة، لدى مختلف المستشفيات المعنية بالتعامل مع كوفيد-19.

ولعبت كل من السفارة الهندية ووزارة الخارجية الإماراتية دورا بشأن تسهيل إجراءات وصول الفريق الطبي الهندي.

ومن بين الأعضاء البالغ عددهم 105 الذين وصلوا إلى الإمارات، 75 مجندا من الهند جاؤوا للمشاركة في معركة الإمارات ضد الوباء. وباقي الأعضاء الـ30 هم موظفون لدى مجموعة "في بي إس" للرعاية الطبية ممن ذهبوا إلى الهند لقضاء الإجازة، ولم يتمكنوا من العودة نتيجة للإغلاق.

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وصرح سفير الهند لدى الإمارات قائلاً، حسبما نقلت صحيفة "البيان" الإماراتية، ما يحدث نموذج باهر يعكس الشراكة الاستراتيجية المشتركة مع الإمارات في مجال الرعاية الصحية. دائما ما نؤكد على مدى قوة العمل الجماعي في مكافحة هذا الوباء، وتبين بالواقع العملي كل من الإمارات والهند مدى فاعلية هذا التعاون. وقد أصبح ذلك ممكناً نتيجة للعلاقات طويلة الأمد والمتينة .