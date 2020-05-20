الجيش الليبي يتقدم لتحرير مدينة الأصابعة جنوب طرابلس

وليد عبد الله / الخليج 365

أعلن الجيش الليبي، صباح الأربعاء، مواصلة التقدم نحو تحرير مدينة الأصابعة جنوب العاصمة طرابلس، وسط اشتباكات عنيفة مع مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للأناضول مصطفى المجعي، المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، التي أطلقتها الحكومة لمواجهة عدوان حفتر على طرابلس.

وقال المجمعي: "الجيش يواصل تقدمه نحو الأصابعة (100 كم جنوب غرب طرابلس) لتحريرها من مليشيا حفتر (..) الاشتباكات عنيفة جدا".

وأوضح أن "طيران إمارتي مسير استهدف تمركزات لقواتنا في مدخل منطقة الأصابعة؛ ما أدى إلى إصابة عنصرين من القوات".

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وأوضح المجعي أن أهمية تحرير الأصابعة هو زيادة الحصار على مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس)؛ لأنها محطة مهمة لقطع طريق الإمدادات العسكرية لمليشيا حفتر جنوب طرابلس.

والأصابعة هي ثالث بلدة في بلدية الجبل الغربي يسعى الجيش الليبي لتحريرها بعد بدر وتيجي.

والإثنين، سيطر الجيش الليبي على قاعدة "الوطية" الاستراتيجية بعد دحر مليشيا حفتر منها، في انتصار مهم بالمنطقة الغربية.

وتحرير قاعدة الوطية هو ثاني سقوط لغرفة عمليات رئيسية تابعة لمليشيا حفتر في المنطقة نفسها، بعد سقوط مدينة غريان، في يونيو/حزيران الماضي.‎

ومنذ 4 أبريل/نيسان 2019، تشن مليشيا حفتر هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة، استهدفت خلاله أحياء سكانية ومواقع مدنية، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.