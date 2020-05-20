تونس تسجل وفاة وإصابة واحدة بفيروس كورونا

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

أعلنت تونس، فجر الأربعاء أنها سجلت وفاة واحدة وإصابة واحد بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة المنقضية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 1044 حالة مؤكدة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الصحة التونسية اطلع عليه مراسل الخليج 365.

وقالت الوزارة إن عدد الوفيات بالفيروس قد ارتفع إلى 47 وفاة بعد تسجيل وفاة جديدة في ولاية قبلي ( جنوب غرب).

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وأضافت الصحة التونسية أن عدد حالات الشفاء من الفيروس قد ارتفع إلى 826 حال.

وأوضحت أنها أجرت إلى حد الآن 42 ألفا و 489 تحليلا مخبريا.

وحتى صباح الأربعاء، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 4 ملايين و986 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 324 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و958 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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