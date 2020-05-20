روسية الصنع..سلاح الجو الليبي يدمر منظومة دفاع جوي تابعة لمليشيا حفتر

إسطنبول/الخليج 365

أعلن الجيش الحكومي الليبي، فجر الأربعاء، شن غارات مكثفة على مواقع لمليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر في ترهونة جنوب شرقي طرابلس، وتدمير‫منظومة الدفاع الجوي روسية الصنع "بانتسير".

جاء ذلك في تصريح أدلى به للأناضول، عبد المالك المدني، المتحدث باسم الإعلام الحربي لعملية "بركان الغضب" التي ينفذها الجيش الليبي الحكومي ضد مليشيا حفتر.

وقال المدني إن "طائرة مسيرة تابعة للجيش الليبي، قامت بتدميرمنظومة الدفاع الجوي الروسية (بانتسير) في مدينة ترهونة، وهي المنظومة التي أمدت بها دولة الإمارات مليشيا حفتر الانقلابي".

وفي سياق متصل تناقلت العديد من وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر قيام طائرة مسيرة تابعة للجيش الحكومي بضرب حظيرة طائرات بالمدينة ذاتها.

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يأتي ذلك ضمن سلسلة من الخسائر التي مُنيت بها مليشيا حفتر، في الفترة الأخيرة، في المنطقة الغربية من ليبيا، أحدثها سيطرة القوات الحكومية، الإثنين، على قاعدة "الوطية" الاستراتيجية غرب العاصمة طرابلس.

وبعد انسحاب مليشيا حفتر من القاعدة سيطرت القوات الحكومية على منظومة دفاع جوي مماثلة لتلك التي دمرتها اليوم، وهي أيضًا دعم إماراتي لتلك المليشيا.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن مليشيا حفتر هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة، استهدفت خلاله أحياء سكانية ومواقع مدنية، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين.

ورغم موافقته على هدنة إنسانية لمواجهة جائحة كورونا، إلا أن حفتر خرق الهدنة وواصل هجومه، ما اضطر الحكومة الليبية إلى إطلاق عملية عسكرية باسم "عاصفة السلام".



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