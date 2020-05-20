اليمن..الجيش يعلن تحرير 6 مواقع عسكرية شرقي صنعاء

اليمن/الخليج 365

أعلن الجيش اليمني، فجر الأربعاء، تحرير قواته 6 مواقع عسكرية جبلية، إثر معارك خاضتها ضد مسلحي جماعة "أنصار الله"(الحوثي) في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء.

جاء ذلك في بيان اطلعت عليه الخليج 365، صادر عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية.



ونقل البيان عن أركان حرب المنطقة العسكرية السابعة، العميد محمد مشلي، قوله إن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة واصلت تقدمها الميداني وتمكنت من تحرير مواقع ومرتفعات جبلية جديدة بمديرية نهم( حوالي 50 شرقي صنعاء)".



وأضاف أن:" المواقع التي تم تحريرها هي الدخيل والعلق والرماة والأغر وصفراء شنان والدشوش".

وتابع:" هذه المواقع كانت تتمركز فيها المليشيات ومن خلالها تستهدف منازل المواطنين ومصالحهم في المناطق المحيطة".

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ولفت إلى أن:" المعارك ما تزال مستمرة وسط تقدم متواصل لقوات الجيش والمقاومة باتجاه جبل بحرة الاستراتيجي في المديرية".



وذكر المسؤول العسكري أنه قواته تقدمت نحو 11 كيلو مترا وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات الانقلابية.

والإثنين، كانت قوات الجيش اليمني قد أعلنت سيطرتها على عدة مواقع استراتيجية بعد معارك أسفرت عن مقتل 20 حوثيا في المديرية.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من جماعة الحوثي بشأن ما أعلنه الجيش، المدعوم منذ 2015 من تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، التي تتصارع مع طهران على النفوذ في دول عربية عديدة.

وخلفت الحرب، المستمرة منذ ستة أعوام، إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، إذ بات 80 بالمئة من سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية، مع انهيار شبه تام بكافة القطاعات، لاسيما القطاع الصحي، في ظل جائحة فيروس "كورونا".

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