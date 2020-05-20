كورونا ...السودان يسجل 6 وفيات و137 حالة جديدة لاحصائية الاحد

الخرطوم / الخليج 365

سجل السودان 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، و137 إصابة، خلال الـ24 ساعة المنقضية.

وذكرت وزارة الصحة في بيان صحفي تلقت الاناضول نسخة منه فجر الاربعاء ان عدد حالات الاصابة الكلي بفيروس كورونا ارتفع الى 2728 منذ بداية الجائحة متضمنة 111 وفاة.

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وأشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس الى 286 بعد شفاء 39 حالة جديدة.

وحتى فجر الأربعاء، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 4 ملايين و980 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 324 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و956 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.





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